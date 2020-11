De zelfrijdende auto zou de oplossing moeten zijn voor al onze mobiliteitsproblemen. Maar is dat echt zo? Hoe werkt zo’n auto? En is de zelfrijdende auto een verre toekomstdroom of stilaan een nabije werkelijkheid? Naar aanleiding van de dag van de wetenschap geeft VRT verkeersexpert Hajo Beeckman een stand van zaken van de zelfrijdende auto.