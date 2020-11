"Zonder Honger naar Bed: Genk" helpt steeds meer mensen aan een maaltijd

Cindy steekt haast al haar vrije tijd in de facebookgroep. “Aanvankelijk boden mensen er vooral warme maaltijden aan. Wie een portie pasta of aardappeltjes met vlees op overschot had, postte een berichtje met een foto. Maar tegenwoordig verdelen we ook voedselpakketten, omdat de nood nu eenmaal hoog is. Veel mensen komen niet toe met wat ze van Sint Vincentius of andere instanties krijgen. Of ze komen niet in aanmerking omdat ze de stap naar het OCMW niet durven zetten. De drempel om een berichtje te sturen naar iemand in onze facebookgroep is net iets minder groot.”

Toch durft lang niet iedereen voor zijn noden uit te komen. “Het gebeurt wel eens dat iemand een berichtje post met de vraag of iemand voedsel heeft voor een vriend of een buur, om te verhullen dat het voor zichzelf is. Vaak fungeer ik als vertrouwenspersoon. Ik bewaak hun anonimiteit. Hoe ik kan weten of iemand daadwerkelijk in armoede leeft? Ik ga uit van een blind vertrouwen. Mensen nemen niet voor hun plezier de bus of de fiets voor een overschotje...”