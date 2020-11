Zorgbedrijf organiseert online selectiedag voor meer personeel: "Moeilijk om versterking voor woonzorgcentra te vinden"

In totaal hebben zo'n 10 kandidaten zich aangemeld voor de selectiedag. Dat lijkt weinig, maar er is al op veel plaatsen vraag naar zorg-en verpleegkundigen. Ook is het voor woonzorgcentra niet altijd even gemakkelijk om kandidaten te vinden. "De federale overheid heeft een aantal bonussen en premies toegekend aan zorgkundig en verplegend personeel in de ziekenhuizen. Dat maakt het voor ons moeilijker om personeel te vinden", vertelt directeur Peter Macken.