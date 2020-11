200 dieren in beslag genomen in Oost-Vlaanderen: "Het grootste probleem was de vuiligheid, de eigenaars konden het niet meer aan"

Ghekiere zelf nam 7 honden mee. Er werd ook nog een paard naar The Old Horses Lodge in Laarne gebracht. Daar vangen ze oudere paarden op. "Het paard had een heel kromme rug zag ik. De honden die we opvangen zijn wel wat te mager, maar we hebben wel al ergere verwaarlozing gezien", zegt Ghekiere. "Het grootste probleem waren de omstandigheden waarin de dieren in leefden. Als je 200 dieren houdt dan brengt dat veel vuiligheid met zich mee." Vzw Animal Trust houdt in normale omstandigheden ongeveer 15 honden. Met de 7 honden erbij zitten ze dus ook helemaal vol.