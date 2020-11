21 bewoners en 23 personeelsleden testen positief in woonzorgcentrum Lier: "Ze zijn er niet slecht aan toe"

In het woonzorgcentrum Paradijs in Lier zijn 21 bewoners en 23 personeelsleden positief getest op het coronavirus, op in totaal 340 mensen . De personeelsleden zitten thuis in quarantaine en de besmette bewoners verhuizen allemaal naar één afdeling. "Dat is een hele organisatie", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).