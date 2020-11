69 transmigranten onderschept op vissersboot uit Oostende, parket opent onderzoek naar grootschalige mensensmokkel

De vissersboot moet dinsdagavond laat in Oostende vertrokken zijn. Want het is in de nacht van dinsdag op woensdag dat de Britse politie het schip op het Kanaal in Engelse wateren in het vizier kreeg. De Britten hebben het schip doorzocht en de grote groep transmigranten gevonden. Aangezien het schip in Oostende is vertrokken, is de kans groot dat zij in ons land aan boord zijn gegaan. Dat gaat het parket nu uitzoeken. Onze Scheepvaartpolitie en het team mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen staan in nauw contact met de verbindingsofficier van de National Crime Agency in Groot-Brittannië.