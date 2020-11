Coronacrisis weegt zwaar op budget provincie, maar hogere provinciebelastingen zijn niet nodig 

Intussen zijn het provinciebestuur en enkele lokale besturen ongerust over de effectentaks. Dat is een solidariteitstaks voor de rijkeren. Wie effectenrekeningen heeft op lange termijn, kan het zich permitteren geld opzij te leggen voor later en ermee te beleggen. Vandaar dat de overheid belasting oplegt aan wie effectenrekeningen heeft.

Maar het is nog niet duidelijk of ook openbare besturen zo’n taks zullen moeten betalen, en de provincie ziet dat niet zitten. Kurt Moens: “Op zich heb ik niks tegen een rijkentaks. Maar wij zijn een openbaar bestuur. Ons geld is het belastinggeld van de Oost-Vlaming. Van ons verwacht men dat we een gezond financieel beleid voeren. Dat doen we ook. Voor het pensioen van onze ambtenaren hebben wij een pensioenfonds, en met dat geld hebben wij ook effectenrekeningen, omdat we op lange termijn moeten denken om de pensioenen te kunnen verzekeren. Als we daar een effectentaks moeten op betalen, dan vind ik dat een extra belasting op de Oost-Vlaming, en dan word ik daar boos om. Zeker omdat we de federale regering wat ontlasten door zelf het pensioen van onze ambtenaren te betalen.” De effectentaks op het pensioenfonds zou volgens Moens kunnen oplopen tot wel 240.000 euro.