Antwerps gouverneur Berx: "Ik hoop dat er een nationaal verbod komt op de verkoop van vuurwerk"

De Antwerpse gouverneur kijkt ook voor een andere zaak naar de federale regering. "Onze burgemeesters hopen dat dit verbod op een zo hoog mogelijk niveau wordt ingeschreven, dus niet alleen in de provincie Antwerpen. Ik heb de zaak daarom meteen doorgegeven aan het Crisiscentrum. Het is nu afwachten of er een federaal verbod komt op het afsteken van vuurwerk. Men bekijkt ook nationaal of het bezit van vuurwerk op het openbaar domein strafbaar kan worden. Tot het zover is, zijn we in Antwerpen alvast klaar om vuurwerk dit najaar te verbieden", besluit Berx.