Bart De Pauw op 14 januari voor rechter voor stalking en elektronische overlast

De Pauw liet eerder al verstaan dat hij aanstuurt op een proces. Een poging van slachtoffers om in ruil voor een schadevergoeding en publieke excuses een proces af te wenden, stootten op een duidelijke nee van De Pauw. "Ik ben er klaar voor", zei de komiek in mei. Zijn advocaat, John Maes, heeft vertrouwen in de goede uitkomst van het proces. "We hebben veel te vertellen", liet hij eerder dit jaar optekenen.