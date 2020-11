België moet zijn kernwapens behouden

Rusland had zich in 1994 nog garant gesteld voor de Oekraïense territoriale integriteit in ruil voor de daar gestockeerde sovjet-kernwapens, maar dat belette Moskou niet om 20 jaar later de landsgrenzen met militair geweld te hertekenen. Rusland ontketent lokale conflicten om zijn controle te behouden in gevoelige gebieden, bedreigt met hybride tactieken de stabiliteit in Europese landen, voert chemische aanvallen op het grondgebied van EU- en NAVO-lidstaten, lapt veiligheidsafspraken aan haar laars en ontwikkelt in het geniep nucleaire raketten,…

Het is overduidelijk dat met een dergelijke onvoorspelbare partner duidelijke, maar vooral verifieerbare en wederzijdse afspraken absoluut noodzakelijk zijn. En dan hadden we het hier nog niet over China, dat ook met militair geweld zijn gelijk nastreeft en dat op het vlak van kernwapens thans op het niveau van Frankrijk en het VK staat maar onder impuls van zijn president Xi Jinping een enorme inhaalbeweging ingezet heeft. Deze Europese veiligheidsomgeving dwingt de Europese landen tot solidariteit en samenwerking.