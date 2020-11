Beste studenten, de Sint heeft gelijk: het is ooit slechter geweest, maar het wordt ongetwijfeld weer beter

Hoog tijd voor een beetje tegengas. Studeren heeft nog steeds zin. Onze maatschappij smacht meer dan ooit naar kritische geesten die gesettelde burgers prikkelen om te voorkomen dat ze zelfgenoegzaam in slaap vallen. Bijt jullie dus vast in die taaie brokken leerstof en zorg dat jullie massaal door die examens heen komen. Eis gerust jullie plek onder de zon op en schreeuw wanneer niemand lijkt te luisteren. De Sint heeft namelijk gelijk: het is ooit slechter geweest maar het wordt ongetwijfeld weer beter.

Wie momenteel studeert, bevindt zich met andere woorden in de hoek waar de meeste klappen vallen. De beelden van feestvarkens in Gent en Leuven volgden naadloos op de discussie rond dooprituelen, als gevolg van wat een stelletje zielige snobs uit Antwerpen op hun geweten hebben. De opening van het academiejaar was in de ogen van velen het begin van een kettingreactie die deze tweede golf op gang heeft gebracht. Onverantwoorde en egoïstische fuifbeesten die zichzelf onsterfelijk wanen en daardoor oudere generaties in gevaar gebracht hebben.

Scholieren zijn opnieuw veroordeeld tot halftijds afstandsleren dat, alle goede bedoelingen ten spijt, weggezet mag worden in de hoek van bezigheidstherapie. Leerlingen zijn nog nooit zo dankbaar geweest om in de klas te kunnen zitten. Alleen al omdat een klaslokaal dezer dagen tot de veiligste plekken in Vlaanderen mag gerekend worden.

Onze Sint liet zich tussen neus en lippen door ontvallen dat hij wel al wat meegemaakt heeft: de pest, de Spaanse griep en rode en groene (!) hond. Ook dit waait wel weer over, met andere woorden. Vraag is natuurlijk ten koste waarvan. Onze bejaarden in woonzorgcentra hebben aan den lijve ondervonden hoe gammel het Vlaamse zorgbeleid wel niet is. Schrikbarend hoe zelfs in tijden van leven en dood politieke spelletjes gespeeld werden op de rug van wie weerloos was.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.