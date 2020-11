Wat eten we met Kerstmis? "Grote kalkoenen voor 15 personen zullen we dit jaar wellicht niet verkopen"

Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: hoe zullen de eindejaarsfeesten verlopen? Kunnen we op restaurant? Met hoeveel mensen zullen we kerst mogen vieren? Ook Katrien Vangramberen van Slagerij Vangramberen in Boutersem vraagt het zich af. "Hoe de feestdagen er uit zullen zien, is voor ons nog een groot vraagstuk. Voorlopig hebben we nog niet veel bestellingen voor ons eindejaarsmenu, maar daar is het ook nog wat vroeg voor."