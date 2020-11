Binnenkort eendenkroos op uw bord? "Knisperig, met een houtachtige smaak" 

Ingrid van der Meer: “Die naam hebben we niet zelf verzonnen. Het is een naam die we in Duitse literatuur terugvinden, maar ook in Oudhollandse boeken uit 1644 vinden we het woord “waterlinzen” al. En ook in andere landen is dit de naam voor eendenkroos: Wasserlinzen, lentilles d’eau. Dus het is een bekende naam, en het klinkt veel leuker dan eendenkroos.”

Betekent dat dat het vroeger wel werd gegeten? Ingrid van der Meer: “Jazeker. Het werd gezien als een heel gezond “kruid”."