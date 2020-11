Bomen die beschadigd werden door vandalen in De Liereman zien er opnieuw "fantastisch goed" uit

Nochtans was de droge zomer een extra gevaar voor de bomen. "We hebben daarom meteen folie aangebracht, om uitdroging van de wonden tegen te gaan. We hadden daarnaast tegen de droogte een heel plan uitgewerkt van water geven tot snoeien en uiteindelijk hebben we alleen water moeten geven."



De komende weken, als alle bladeren van de bomen gevallen zijn, zullen de folies allemaal verwijderd worden. "Dat moeten we doen om te voorkomen dat de bomen daaronder wortels gaan aanmaken, want dan moeten we die snoeien. Dan kunnen we echt zien of de wonden goed genezen en er ook een nieuwe houtlaag wordt gevormd. In elk geval is dit resultaat, ook al zijn we er nog niet helemaal, al heel goed."