Ja, er is een kans op een derde kerstgolf en dat heeft alles te maken met onze cultuur, die de strategie rauw lust

De voorbije drie decennia is in menig directiekamer en bij consultants eerder neerbuigend gedaan over strategie-implementatie. Voor strategie heb je hersenen nodig, het is intellectueel uitdagend. Voor strategie implementatie moet je niet alleen je handen uit de mouwen steken, je moet ze ook vuil maken. Niets voor heren in maatpak of dames in mantelpak.

Strategie gaat over interessante onderwerpen zoals de klant, innovatie, digitalisering, maar ook over (nietszeggende) slogans zoals ‘dubbele groeicijfers’, ‘een geweldige werkplek’ en ‘verbindend leiderschap’. Strategie-implementatie gaat over medewerkers, hun gedrag, motivatie, welzijn en verantwoordelijkheid.