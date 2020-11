Coronavaccin mede dankzij gulle gift van Dolly Parton: hoe ongewoon is dat?

Hoe ongewoon is het dat vermogende Amerikanen grote bedragen spenderen aan filantropische doelen? Helemaal niet, die traditie bestaat al sinds de 19e eeuw in de VS, zegt Luc Van Liedekerke, professor Bedrijfsethiek aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven in “De Wereld Vandaag” op Radio 1: “Op het einde van de 19e eeuw had je een aantal grote industriëlen in de VS zoals Rockefeller, Carnegie en later ook Henry Ford, die enorme fortuinen verwerven."