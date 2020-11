Cybercriminelen maken bijna 1,1 miljoen euro buit in politiezone Kanton Borgloon

Een verklaring voor de toename van cybercriminaliteit is er volgens Vranken niet echt. “Mensen kopen vaker via internet, zowel via tweedehandssites of via Facebook", vertelt de hoofdinspecteur. "Ofwel zijn de websites vals en zijn ze erg goed nagemaakt, ofwel worden de goederen nooit geleverd. Je moet er altijd aan denken dat als iets te mooi is om waar te zijn, dat vaak niet klopt.”

Goed nadenken dus vooraleer je op een link klikt in een mail of een bericht op je gsm, of als je iets wil kopen op het internet.