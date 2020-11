Danira Boukhriss-Terkessidis neemt afscheid van "Vandaag": "Duizendmaal dank om te kijken"

Na vier seizoenen, 111 afleveringen en 582 gasten is er een einde gekomen aan de talkshow "Vandaag" op Eén. Presentatrice Danira Boukhriss-Terkessidis was duidelijk geëmotioneerd toen Bart Peeters een ode aan haar bracht. "Ik had mezelf beloofd dat ik niet ging wenen, maar dat was buiten Bart Peeters gerekend. Ik ben even van mijn melk", aldus Boukhriss-Terkessidis. Haar laatste dankwoord richtte ze aan alle medewerkers van het programma en de kijkers. "Zonder kijkers is een programma niets waard. Ik wens jullie nog een mooie avond en heel veel moed en succes in deze moeilijke periode."