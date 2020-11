De Boerentoren, de eerste Belgische wolkenkrabber

Sinds 1981 is de Boerentoren een beschermd monument. De art-decostijl aan de buitenkant is nagenoeg verdwenen in het interieur, na een verbouwing in de jaren 60 door architecten Léon Stynen en Paul De Meyer. Opvallend is de glazen uitkijkruimte helemaal bovenaan, met een 360 graden-uitzicht over de Antwerpen. De Panoramazaal, ooit te bezoeken voor 3 frank, wordt in de toekomst opnieuw toegankelijk.