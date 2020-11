E17 in Destelbergen afgesloten na ongeval met vrachtwagens

Vanmorgen is in Destelbergen een vrachtwagen ingereden op de file op de aanloopstrook naar de werken aan het viaduct in Gentbrugge. De chauffeur reed tegen drie vrachtwagens die in de file stonden aan te schuiven. Daarbij raakten twee vrachtwagenchauffeurs zwaargewond. De E17 richting Gent is volledig afgesloten. Het verkeer kan best omrijden via de parallelweg.