EU-Commissievoorzitter Von der Leyen: "Mogelijk al in december voorwaardelijke vergunning voor eerste coronavaccins"

Zo'n voorwaardelijke marktvergunning laat toe dat een vaccin of geneesmiddel kan goedgekeurd worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal, wanneer er een onbeantwoorde medische behoefte is en de voordelen opwegen tegen de eventuele risico's door het ontbreken van de nodige bijkomende gegevens. De producent moet in staat zijn om de ontbrekende gegevens in de toekomst nog te bezorgen.