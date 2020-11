Studio Brussel belt met Billie Eilish: "Ik heb al zware momenten achter de rug tijdens deze quarantaine"

"I'm not your friend or anything / Damn, you think that you're the man / I think, therefore, I am", zingt Billie Eilish in haar nieuwste single "Therefore I Am", maar over wie het nummer gaat wilde ze niet kwijt aan De Roo. "Ze was er een beetje wazig over. Ik werd zelfs door haar manager aangemaand om een volgende vraag te stellen toen ik erover doorvroeg", vertelt De Roo.