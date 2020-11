Fake news over corona: niet alleen via sociale media maar nu ook gewoon in de brievenbus

Kenny was niet de enige in zijn straat die de folders in zijn bus kreeg. En ook de Leuvense politie kreeg meldingen binnen, zegt woordvoerder Nicolas Del Piero: "Verschillende bewoners van Kessel-Lo hebben bij ons melding gemaakt dat ze folders in de bus hebben gekregen. Maar op het eerste gezicht worden er geen strafbare meningen in verkondigd. Het is dan ook moeilijk om hier iets tegen te ondernemen. ”

De verspreiding van dit soort berichten zien we wel vaker op sociale media maar dat ze nu ook bij mensen in de bus belanden, komt veel minder voor. Bij de Leuvense politie is het de eerste keer dat er melding van wordt gemaakt.