Geen klimaatconferentie, wel "internationale dynamiek": hoe zit het intussen met het klimaatbeleid?

Biden heeft beloofd dat de VS zo snel mogelijk weer in het klimaatakkoord zal stappen, en dat kan volgens Wittoeck ook wel snel, via een presidentieel besluit waarna de Verenigde Naties dan op de hoogte worden gebracht. Het gaat dus niet om een heel langdurig proces.

En die stap van de VS is een heel belangrijke, ook voor andere spelers, zegt hij: "De realiteit blijft dat landen vaak naar elkaar kijken voor ze zelf de stap zetten, en als een belangrijke handelspartner, zoals de VS dat wereldwijd is, ook die stap zet, dan kan dat natuurlijk meer dan helpen."

China en de VS zijn 's werelds grootste uitstoters van fossiele brandstoffen, dus de internaionale dynamiek klinkt veelbelovend. Een kanttekening is wel dat het nog altijd moet gebeuren, en dat een doel als 2050 of 2060 toch nog relatief ver is: ook het komende decennium moet er veel bewegen, benadrukken wetenschappers. Daarover kan op de volgende COP in november 2021 wel al veel duidelijk worden.