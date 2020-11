Gouverneur Decaluwé verbiedt vuurwerk en kerstboomverbranding in hele provincie

Het gemeentebestuur van De Panne heeft kritiek op de beslissing van de gouverneur. "De beslissing is overdreven", vindt eerste schepen Wim Janssens (ACT!E). De badplaats dacht erover na om het nieuwe jaar hoopvol in te zetten met een coronaveilig vuurwerk, op verschillende plaatsen in de gemeente. Maar dat kan nu dus niet meer.

De inwoners van Middelkerke vinden het dan weer jammer dat kerstboomverbranding verboden is, want dat is een traditie in de gemeente. "Het is altijd een groot plezier", klinkt het. Maar de inwoners begrijpen wel waarom de gouverneur die beslissing heeft genomen. "Bij een kerstboomverbranding komt er veel te veel volk samen. En in feeststemming let je niet altijd op wat je doet. We kunnen maar zo voorzichtig mogelijk zijn, het is voor onze veiligheid!"