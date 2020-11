Kortrijks bedrijf wint "Henry van de Velde"-award met laadpaal voor elektrische auto's

De naam van het bedrijf Smappee staat voor "smart applications energy efficiency", of slimme energie-efficiënte toepassingen. Daar is de laadpaal een goed voorbeeld van, zegt Grosjean: "Het is een slimme laadpaal, omdat hij zo goedkoop mogelijk laadt, hij kijkt naar de prijs van de stroom. Hij gaat ook zoveel mogelijk zonne-energie - die jij zelf op het dak produceert -proberen af te nemen om in de auto te stoppen. De laadpaal is ook duurzaam van materiaal en lokaal geproduceerd." De paal dient ook als verlichting.

Smappee werd opgericht in 2013 en ligt in het Evolispark, tussen Kortrijk en Harelbeke. Het bedrijf heeft 36 medewerkers. Daarvan werken er ook enkele in het buitenland, onder meer in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.