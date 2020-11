Federatie van Belgische cafés vreest kaalslag: "We moeten rekenen op 4.000 à 6.000 faillissementen" 

Ook Linda Van Heymbeeck trekt aan de alarmbel. Zij baat Café Den Engel uit op de Grote Markt in Antwerpen. "Ik wil niet ondankbaar overkomen wanneer het gaat over de steunmaatregelen, maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel horecazaken niet voldoende zullen hebben aan steunpremies en uitstel van betaling. Ik denk dat heel veel zaken het niet zullen halen."

Ook Van Heymbeeck put uit haar reserves om de rekeningen te betalen. "De vaste kosten blijven. Wij zitten op de Grote Markt. Dat is een luxelocatie, zegt men. Daar is nu weinig van te merken, want geen mens wandelt op de markt. Maar we zitten wel met een vrij hoge huishuur. Ik leg al maanden bij van mijn spaargeld om alle rekeningen te kunnen betalen."

De café-uitbaatster heeft naar eigen zeggen wel alle begrip dat de volksgezondheid primeert. "Dat boven alles. Maar om nu altijd de horeca als eerste te treffen en als laatste weer terug op te nemen in de normale gang van zaken... Normaal is het eigenlijk niet geweest want zelfs toen we open mochten, was het cliënteel bij mij maar een tiende van anders."