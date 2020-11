"Blijf alstublieft plasma doneren tijdens de coronacrisis." Vader uit Gullegem vreest een tekort aan plasma voor mensen met een immuunstoornis

Mensen met een immuunstoornis kunnen beter worden met een geneesmiddel dat gemaakt is uit plasma. De dochter van Nicola Dejaeghere uit Gullegem krijgt zo'n therapie. "Voor ons lukt dat nog, maar we houden ons hart vast voor wie nu te horen krijgen dat zij of hij een immuunstoornis heeft," zegt Dejaeghere. Want er dreigt een tekort aan plasma door de coronacrisis.