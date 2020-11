Politiemensen in Jette alweer bekogeld door jongeren

In Jette hebben jongeren opnieuw politiemensen bekogeld tijdens een interventie in de Essegemwijk. Eén verdachte kon worden opgepakt, maar voor de tweede keer in een week tijd probeerden zo’n 15 jongeren met fysiek geweld de arrestatie te verhinderen. De laatste tijd worden alsmaar vaker politieploegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geviseerd door jongeren.