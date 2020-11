Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzoekt "vaccinatietwijfel": "Om mensen gerichter te informeren"

Wellicht zullen er binnenkort verschillende coronavaccins verschijnen, en die zullen gratis zijn, maar niet verplicht. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zal daarom een onderzoek voeren naar "vaccinatietwijfel". Als er meer duidelijkheid is over wie zich wel of niet wil laten vaccineren en waarom, dan kan de overheid in de toekomst gerichter sensibiliseren. Zo wil men vermijden dat mensen hun keuze baseren op foutieve informatie.