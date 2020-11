Inwoners Zaventem mogen online mening geven over mobiliteit

Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) van Zaventem licht de koerswijziging toe: “De strijd tegen het coronavirus is er één van lange adem en grote inspanningen. Tegelijk is het mobiliteitsvraagstuk in Zaventem urgent én is de visie en inbreng van onze inwoners een essentieel deel in de besluitvorming. We lassen daarom geen pauze in, maar we peilen nu op een andere manier naar de mening van de Zaventemnaren.”