Kerstboom aangekomen op Grote Markt van Brussel: "Hij stond 27 jaar in de tuin van ons hotel"

De kerstboom werd gisteren gerooid in Robertville, een dorpje in de provincie Luik. De boom stond jarenlang in de tuin van hotel La Chaumière du Lac. “Het was onze kerstboom 27 jaar geleden”, aldus eigenares Birgit. “We kregen hem cadeau omdat we de eerste kerst vierden in ons hotel. De boom, een Nordman, is intussen 18 meter hoog en het is echt een prachtige boom. Voor ons is het mooi dat hij nu tijdens dit speciale coronajaar op de Grote Markt mag staan. Het geeft toch wat licht en vreugde bij de mensen.”