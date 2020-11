Kunnen we het welvaartsverlies door corona nog wegwerken?

Als we na deze crisis terugkeren naar het groeiniveau van voor de crisis (1,4 procent per jaar), dan geraken we nooit terug op het pre-crisistraject, maar neemt het welvaartsverlies ook niet verder toe. Willen we het welvaartsverlies door corona écht wegwerken, dan moeten we de komende jaren ons groeipotentieel naar een hoger niveau tillen.

Om onze welvaart terug naar het pre-crisistraject te krijgen tegen 2030, zou een economische groei van 2,1 procent per jaar nodig zijn. Dus, zelfs als we er in slagen om onze groei de helft hoger te krikken dan in de voorbije tien jaar (wat niet vanzelfsprekend zal zijn), dan zal het nog tien jaar duren om de coronaschade weg te werken.