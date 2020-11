Laatste witte giraf ter wereld krijgt gps om hem te beschermen tegen stropers

In totaal werden in het natuurreservaat drie witte giraffen gespot. De dieren lieten zich maar af en toe zien. In maart van dit jaar kwamen parkwachters tot een vreselijke ontdekking: ze vonden de overblijfselen van de moeder en haar jong. De moeder was omgebracht door stropers, het jong stierf vermoedelijk de hongerdood.

Er bleef dus nog maar een witte giraf over, een mannetje, dat dezelfde moeder had als het jong. Hij is de laatste bekende witte giraf ter wereld. En de parkwachters zetten nu alles op alles om te vermijden dat het dier hetzelfde lot te wachten staat als zijn familie. Daarom hebben ze hem uitgerust met een gps-tracker. Met dat apparaatje kan de locatie van de giraf via satellieten uiterst nauwkeurig opgevolgd worden.

