Liveblog: Meer dan 15.000 overlijdens door corona in ons land, VS overschrijdt grens van 250.000 doden

Kerstmis zullen we allicht in ons eigen gezin moeten vieren. Dat zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) in "Vandaag" op Eén. "We zullen dan nog steeds gevaarlijk zijn voor elkaar. We willen toch geen kerstmisgolf in onze ziekenhuizen?" Want hoewel de cijfers de goede kant opgaan "zitten we nog steeds dichter bij de start dan bij het einde van deze marathon". Maar dat deze crisis zwaar weegt, beseft De Croo. “We moeten goed luisteren als mensen zeggen dat ze het moeilijk hebben.”

