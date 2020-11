Lokale politie Leuven krijgt er twee hondengeleiders bij: "Kay en Django zijn nu klaar voor écht politiewerk"

Bjorn en Stijn zijn in februari van dit jaar begonnen aan hun opleiding in de kennel van de Lokale Politie Brussel Hoofdstad. Eerst oefenden ze op gehoorzaamheid, daarna op interventietechnieken. "De gehoorzaamheid is het moeilijkste aspect", weten de inspecteurs. "De honden moeten wennen aan ongewone plaatsen, zoals een tunnel of een metrostation. Dat vraagt dan ook de meeste oefening. Pas daarna leren ze gebouwen doorzoeken en mensen opsporen."