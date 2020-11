"Mini-Merkel" en "makke Mahdi": Francken en Van Grieken scherp voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Dat Mahdi wil inzetten op korte asielprocedures en vrijwillige terugkeer, zal volgens Francken geen zoden aan de dijk zetten. “Procedures korter maken en mensen terugsturen, dat probeert elke minister of staatssecretaris, maar het grote punt is dat ik daar niet meer in geloof.”

Waar gelooft Francken dan wel in? De hele Europese denkwijze moet op de schop: “Mensen moeten geen verblijfsrecht meer krijgen als ze illegaal naar hier proberen te komen. We moeten daarvan afstappen, want als je in dat paradigma blijft, blijf je zitten met een aantal mensen die je niet weg krijgt, lange, moeilijke procedures en mensensmokkel.”