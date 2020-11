Minister Frank Vandenbroucke: "Technische uitrusting ziekenhuizen rechtstreeks financieren"

Maar zelfs zonder corona is het duidelijk dat het systeem van de financiering van de ziekenhuizen fout zit en dat een hervorming noodzakelijk is. "De huidige financiering van de ziekenhuizen kan niet duurzaam zijn, omwille van een designfout van het systeem", zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. "We zitten met een systeem dat als belangrijkste motor 'volume' heeft". De winst van de ziekenhuizen komt namelijk van het gebruik van technische apparatuur en daarom is er een neiging die apparatuur zoveel mogelijk in te zetten. Bovendien verdienen de specialisten die met deze apparatuur werken een pak meer dan hun collega's die zonder technologische hulp werken.