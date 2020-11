Minister Verlinden (CD&V) stelt zich burgerlijke partij in elke zaak van geweld tegen politie

Maar het duidelijkste signaal lijkt van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) te komen. Zij zat gisteren samen met de politiediensten. "Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de politie wordt aangevallen. Dit is er ver over, daar is geen debat over nodig", zei minister Verlinden in de Kamer. "Ik ga mij dan ook burgerlijke partij stellen in elke strafrechtelijke procedure van geweld tegen de politie, en ik nodig burgemeesters uit hetzelfde te doen in zaken van agressie tegen lokale korpsen."