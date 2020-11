Zwin in Knokke ringt dit najaar meer vogels dan ooit tevoren, ook een paar zeldzame soorten

In de ringhut van het Zwin kwamen dit najaar 8.053 vogels langs. Nooit eerder waren dat er zo veel. De meeste vogels kregen voor de eerste keer een ring om de poot. Een klein deel was hervangst: vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. Zo zaten er vogels bij die een ring hadden uit Noorwegen, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Dit jaar werd er tot 8 november geringd in het Zwin. Dat komt omdat de periode van vogeltrek langer was dan anders. Vorig jaar was de vogeltrek bijvoorbeeld maar tot 20 oktober. De vogeltrek is afhankelijk van het weer. Subtiele verschillen in het weer hier bij ons, maar ook in de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, kunnen voor wisselende aantallen zorgen.