Nog geen riolering in uw wijk? Vlaams minister Demir trekt 158 miljoen uit voor aansluiting

Een goede zaak is dat enkele gemeenten die momenteel een erg lage rioleringsgraad hebben zich inspannen om extra rioleringsprojecten op te starten. Dat is onder meer het geval in Voeren, Maarkedal, Glabbeek en Tielt-Winge.

Het plan is ook bedoeld als extra hulpmiddel voor de bouwsector in het kader van de heropleving na corona. Alle werken moeten in 2021 aanbesteed of gegund worden zodat ze snel kunnen starten. Volgens Demir zullen de gesteunde projecten hierdoor sneller doorgaan dan oorspronkelijk gepland.