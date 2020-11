OHL en trainer Marc Brys verlengen samenwerking: "Wil graag deel uitmaken van mooie toekomst"

“Ik teken met veel plezier een nieuw contract bij OH Leuven", zegt Brys zelf. "Onder de impuls van King Power (de eigenaar van de club, red.) heeft deze club al een enorme groei gekend en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet in zicht is. Ik wil heel graag deel uitmaken van de mooie toekomst die voor OHL in het verschiet ligt.”