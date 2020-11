Onveilige mondmaskers met ventiel zijn nog altijd te koop, zoals op de markt in Genk

Mondmaskers met ventiel mogen verkocht worden maar zijn eigenlijk voor andere toepassingen bedoeld. Zo zijn ze bijvoorbeeld erg geschikt als je in een stoffige omgeving moet werken. Maar in de strijd tegen het coronavirus zijn ze volledig ongeschikt en verboden volgens de FOD Economie. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk mag je dan ook niet binnen met een mondmasker met ventiel. En ook op andere openbare plaatsen zijn ze absoluut niet aan te raden, zegt dokter Deborah Steensels, die als klinisch bioloog werkt op het ZOL in Genk. " De mondmaskers met ventiel beschermen alleen wie ze draagt, maar de uitgeademde lucht wordt totaal niet gefilterd en als die persoon besmet is, wordt het virus niet tegengehouden". Gelukkig is het nog een kleine minderheid die zulke onveilige mondmaskers draagt.