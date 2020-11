Operatie neergeschoten grote zaagbek mislukt: “We hebben het dier jammer genoeg moeten laten inslapen”

De operatie was delicaat omdat de grote zaagbek verschillende breuken had, die nogal complex waren. Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum: “De eerste vleugel hebben de artsen wel nog mooi hersteld gekregen. Maar bij de tweede ging het mis." Het bot bleek volgens de artsen veel meer versplinterd te zijn dan op de röntgenfoto’s te zien was. "Er was absoluut geen stevigheid in te krijgen en ondanks enkele pogingen is het niet gelukt. We hebben de vogel moeten laten inslapen, jammer genoeg", aldus Sil Janssen.

(lees verder onder de foto)