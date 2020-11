OPROEP: welke vragen over de coronavaccins heb jij? 

De voorbije weken kwam er positief nieuws van de ontwikkelaars van een coronavaccin. Drie vaccins zien er momenteel veelbelovend uit en zitten in de laatste rechte lijn voor ze kunnen worden toegediend. Maar samen met deze hoeraberichten zijn er ook vragen. Welk vaccin zal het beste zijn? En gaat het niet allemaal te snel? Heb je ook een vraag over de coronavaccins? Stuur ze ons door via onderstaand formulier. Morgen zal professor en vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) een selectie van deze vragen beantwoorden via een VRT NWS live om 13u30.