Storm Iota eist al meer dan 38 levens in Centraal- en Zuid-Amerika 

In verschillende landen in Centraal- en Zuid-Amerika zijn in totaal al zeker 38 mensen omgekomen door orkaan Iota. Duizenden mensen werden geëvacueerd. Iota kwam maandag aan land in het Centraal-Amerikaanse land Nicaragua. De orkaan zwakte al snel af naar een tropische storm, maar zal nog veel regenval veroorzaken in Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize en El Salvador.