Politiezone Polder: "We betrappen élke nacht overtreders van de nachtklok en ze hebben vaak een glas teveel op"

Door de coronamaatregelen mogen we niet meer uit huis tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Wanneer je toch de baan op moet, voor je werk bijvoorbeeld, heb je een attest nodig. Toch zijn er mensen die zich - zonder attest - op straat wagen. "We betrappen er elke nacht opnieuw. In de week gaat het om enkele gevallen, maar in het weekend zijn er elke nacht meerdere overtreders", zegt Johan Gheeraert, korpschef van politiezone Polder.

De overtreders hebben altijd hetzelfde excuus, volgens de korpschef: "Ze verklaren altijd dat ze onderweg zijn naar huis, na een avondje bij vrienden. En het excuus is dat de avond wat is uitgelopen."