Pompeo bezoekt als eerste Amerikaanse toppoliticus Israëlische nederzettingen in bezet gebied

Pompeo's bezoek is een nieuwe stap in een proces dat onder de Amerikaanse president Donald Trump al langer bezig is. In december 2017 erkende president Trump Jeruzalem als rechtmatige hoofdstad van Israël, een beslissing die toen geen steun kreeg bij de Europese Commissie. In november 2019 zei Pompeo dat de VS "de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet per se in strijd vinden met het internationaal recht". Met zijn bezoek aan een van die nederzettingen zet Pompeo die uitspraak nu extra kracht bij.