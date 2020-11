Professor Herman Goossens: "Kerstperiode zou wel eens enorme boost kunnen geven aan aantal besmettingen"

Uit onderzoek van de universiteit van Antwerpen blijkt dat een op de drie Belgen niet van plan is om kerst in een beperkte kring te vieren, wat nochtans zeer aanbevolen is in deze coronatijden. "Dat is verontrustend", reageert professor Goossens.

Momenteel gaan de coronacijfers wel naar beneden, maar de curve gaat de laatste dagen steeds trager naar beneden. "En dan komt de kerstperiode. Dat gaat een enorme boost geven aan het aantal infecties als Kerstmis op grote schaal zal gevierd worden. We maken ons daar veel zorgen over", zegt Herman Goossens.

Een exacte verklaring waarom de coronacijfers nu al trager dalen, heeft Goossens niet. "Het is een vaststelling die we ook in andere landen maken. Misschien heeft het toch te maken met de Allerheiligenvakantie waar toch mensen opnieuw gereisd hebben. Heeft het te maken met een meer relaxte houding van de bevolking? Het positieve nieuws over het vaccin zal daar geen goed aan gedaan hebben", redeneert professor Goossens.

Hij denkt dat het nieuwe coronavirus ook erg seizoensgebonden is, met andere woorden: dat het harder toeslaat in de winter dan in de zomer. "Het is erg gebonden aan het seizoen. Ik denk dat men dat onderschat. Ik denk dat het veel gemakkelijker was om het virus in de zomer te controleren dan nu in de komende winterperiode. Vandaar dat we ons ongerust maken over de kerstperiode."

Bekijk het gesprek met Herman Goossens in "De afspraak":