Mobiel recyclagepark in Antwerpen blijft wegens groot succes: sinds juli al 10.000 bezoekers

Het mobiele recyclagepunt waar Antwerpenaars sinds juli hun afval kunnen afgeven, zal blijven bestaan. Het proefproject lijkt namelijk goed te werken. "Het recyclagepunt staat elke dag ergens anders in onze stad, zodat elke Antwerpenaar weleens de kans heeft om in zijn of haar wijk het klein afval op een goede manier achter te laten", vertelt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA).

Elke dag komen er zo gemiddeld 120 mensen langs om hun klein recycleerbaar afval af te geven. Sinds de opstart in juli lokte het recyclagepunt zo al 10.000 bezoekers. "Het is duidelijk een groot succes. De bezoekers zijn vooral Antwerpenaars die moeilijker te been zijn of die geen wagen hebben om spullen weg te brengen naar het recyclagepark."